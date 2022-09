Black Adam niczym Hulk - potężne klaśnięcie [WIDEO]. Atom Smasher wbija antybohatera w Ziemię jak mrówkę

fot. materiały prasowe

Dwayne Johnson w nowym materiale promocyjnym do filmu Black Adam zaprezentował ruch, który fani mogą kojarzyć z innych superbohaterskich produkcji. Polega na potężnym klaśnięciu w dłonie, które generuje niesamowite uderzenie. Na dużym i małym ekranie zrobił to między Hulk w The Incredible Hulk i Mecenas She-Hulk.

DC postanowiło także uhonorować National Punch Day w dość nietypowy sposób. Ich oficjalne konto na platformie Tik-Tok opublikowało wideo, na którym Atom Smasher wbija Black Adama w Ziemię.

Black Adam niczym Hulk

Atom Smasher wbija Black Adama w Ziemię

I jeszcze jeden teaser:

Black Adam - obsada i fabuła

W obsadzie filmu Black Adam są Dwayne Johnson jako tytułowy antybohater, Pierce Brosnan jako Kent Nelson, czyli Doktor Fate, Aldis Hodge jako Hawkman, Sarah Shahi jako Isis, Noah Centineo jako Atom Smasher, Marwan Kenzari w nieujawnionej roli złoczyńcy, James Cusati-Moyer, Bodhi Sabongui, Mohammed Amer i Uli Latukefu. Jaume Collet-Serra reżyseruje na podstawie scenariusza Rory Haines i Sohrab Noshirvani.

Fabuła opowiada o tym, jak prawie 5000 lat po tym, jak został obdarzony mocami egipskich bogów – i uwięziony równie szybko – Black Adam zostaje uwolniony ze swojego ziemskiego grobu, gotowy wyzwolić swoją wyjątkową formę sprawiedliwości na współczesny świat.