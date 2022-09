Black Adam - nowy plakat. Dwayne Johnson przejmuje tron

fot. materiały prasowe

Nowy plakat superprodukcji Black Adam został opublikowany przez Dwayne'a Johnsona, który tym celebruje miesiąc do premiery w kinach na całym świecie. Widzimy na nim tytułowego antybohatera na tronie. Johnson tradycyjnie dopisuje formułkę, że będzie to początek nowej ery dla DC.

Black Adam - galeria

Black Adam

Do sieci trafił również spot, który ma kilka nowych scen z filmu. Wielu scooperów nawiązuje do tego spotu, twierdząc, że Black Adam jest w błędzie. Mówi, że nie ma na tej planecie nikogo, kto może go powstrzymać. Według jest to Superman w wykonaniu Henry'ego Cavilla, który ma się pojawić w filmie. Jest to na razie plotka i nikt jej nie potwierdził!

Prawie 5000 lat po tym, jak został obdarzony mocami egipskich bogów – i uwięziony równie szybko – Black Adam zostaje uwolniony ze swojego ziemskiego grobu, gotowy wyzwolić swoją wyjątkową formę sprawiedliwości na współczesny świat.

W obsadzie oprócz wyżej wymienionych aktorów znajdują się: Aldis Hodge jako Hawkman, Sarah Shahi jako Isis, Marwan Kenzari w nieujawnionej roli złoczyńcy, James Cusati-Moyer, Bodhi Sabongui, Mohammed Amer i Uli Latukefu. Jaume Collet-Serra reżyseruje na podstawie scenariusza Rory Haines i Sohrab Noshirvani.