Black Adam jednak zarobi na siebie? Są szczegółowe wyliczenia

Ostatnio portal Variety opublikował szczegółowe wyniki finansowe filmu Black Adam, z których wynika, że jest to jedna z największych komercyjnych klap roku. Nie udało się nawet osiągnąć minimalnych wpływów ze sprzedaży biletów do kin, które pozwoliłyby zwrócić koszty produkcji i promocji. Według prognoz film ma zakończyć zarabianie pieniędzy na kwocie 400 mln dolarów. Jednakże realizacja widowiska kosztowała 195 mln dolarów, a do tego Warner Bros. wydał kwotę na poziomie 80-100 mln dolarów na globalną promocję. Variety podało informację, że film według analityków musiałby zarobić 600 mln dolarów, by wyjść na zero. Teraz jednak portal Deadline i sam Dwayne Johnson, odtwórca tytułowej roli, dementują te dane.

Źródła Deadline zajmujące się finansami oraz ludzie związani z filmem twierdzą, że film ma jednak szansę wyrównać straty, a nawet zarobić na siebie. Przy światowym box office ponad 390 mln dolarów, kosztach produkcji wynoszących 195 mln dolarów i wydatkach na promocję rzędu 80-100 mln dolarów, film może mimo wszystko zarobić od 52 do 72 mln dolarów.

https://twitter.com/TheRock/status/1600589666683846656

Producent i finansista Joe Singer dla Deadline powiedział, że nie jest prawdą, że Black Adam okaże się klapą. Jest to wynik może rozczarowujący patrząc na debiut The Rocka w DC, ale film ma szansę osiągnąć próg rentowności, a nawet nieco zarobić. Warner Bros. według różnych źródeł przeznaczył na reklamę od 80 do 100 mln dolarów, co w tej pierwszej sytuacji daje zarobek w wysokości 72 mln dolarów lub 52 mln dolarów przy opcji drugiej. Dodatkowe procenty zarobków dla ekipy (w tym gwiazdy filmu) zostaną uruchomione w momencie, gdy film przekracza próg rentowności. Według informacji portalu Deadline, nikt jeszcze nie otrzymał swoich dodatkowych pieniędzy z tych potencjalnych 52 mln dolarów. Jest to jednak opcja jak najbardziej realna według wyliczeń podanych w źródle. Informację podaje sam Dwayne Johnson na swoim Twitterze. Dodaje, że jest to budowanie krok po kroku tej franczyzy i przypomina, że pierwszy film o Kapitanie Ameryce zarobił nieco ponad 350 mln dolarów.

