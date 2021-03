Black Adam - Pierce Brosnan zostanie superbohaterem. Dwayne Johnson ogłasza

fot. DC Comics

Pierce Brosnan w superbohaterskim filmie Black Adam. Wcieli się w Kenta Nelsona, znanego także jako dr Fate. Mówiąc w skrócie: jest on synem archeologa, który posiadł magiczne umiejętności oraz artefakty jak Hełm Losu - otrzymał je od pradawnej istoty zwanej Nabu, która stała się jego mentorem. Doktor Fate jest jedną z najstarszych postaci stworzonych w komiksach DC; zadebiutował w 1940 roku. Superbohater był też jednym z założycieli grupy Justice Society of America. Brosnana najbardziej znamy z roli Jamesa Bonda. Wśród lubianych ról są również Afera Thomasa Crowna, seria Mamma Mia! czy Autor widmo oraz przede wszystkim dwa seriale Detektyw Remington Steele i Syn. Ostatnio widzieliśmy go na ekranie w filmie Netflixa Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga.

Dwayne Johnson opublikował komentarz na temat angażu Brosnana. Ogłosił on dodanie aktora do obsady. Podkreślił również wdzięczność za to, że ma tak utalentowaną i głodną sukcesu obsadę.

https://twitter.com/TheRock/status/1374871862501535744

A tak Noah Centineo przygotowuje się fizycznie do roli superbohatera. Wideo opublikował jego trener personalny.

W obsadzie są także Aldis Hodge (Hawkman), Noah Centineo (Atom Smasher), Quintessa Swindell (Cyclone) oraz Marwan Kenzari w roli objętej tajemnicą. Za kamerą stanie Jaume Collett-Serra, który wcześniej współpracował z Dwaynem Johnsonem przy filmie przygodowym Wyprawa do dżungli, który wciąż czeka na premierę przez pandemię koronawirusa. Prace na planie Black Adam ruszą w kwietniu 2021 roku w Atlancie.

