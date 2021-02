Black Adam - Noah Centineo o treningu do roli Atom Smashera

Netflix

Black Adam to szykowane przez Warner Bros widowisko o słynnym antybohaterze, znanym z komiksów DC. W produkcji pojawi się słynna grupa bohaterów znana jako Justice Society of America. Jednym z jej członków jest Atom Smasher, w którego w filmie wcieli się Noah Centineo. Aktor został przyłapany przed siłownią przez plotkarski portal Just Jared. Centineo stwierdził, że zaczyna zdjęcia do filmu za jakieś dwa miesiące i zamierza ten czas spędzić na dwugodzinnym treningu codziennie.

Dla przypomnienia Atom Smasher w komiksach to bohater znany ze swojej ogromnej siły. Ponadto posiada moc manipulowania gęstością i rozmiarem swojego ciała.

Szczegóły fabuły produkcji są trzymane w tajemnicy. Black Adam to ikoniczny przeciwnik Shazama z komiksów. Podobno głównym czarnym charakterem produkcji będzie Ishmael Gregor aka Sabbac. W obsadzie oprócz Centineo znajdują się Dwayne The Rock Johnson, Aldis Hodge, Marwan Kenzari, Quintessa Swindell oraz Sarah Shahi. Reżyseruje Jaume Collet-Serra.