Black Adam - przecieki ze scenariusza. Opisy scen i bohaterowie

Black Adam to film, o którym wciąż nie wiemy zbyt wiele. Prace na planie według pierwotnych założeń mają ruszyć latem 2020 roku. Teraz portal The Illuminerdi opublikował pierwsze przecieki - informacje dotyczące kilku scen z rzekomo najnowszej wersji scenariusza autorstwa Adama Sztykiela, a zarazem bohaterów, którzy pojawią się w filmie.

Nie możemy być pewni, że ostatecznie wszystko z tego zobaczymy na ekranie (redukcje/zmiany scenariusza, cięcia w montażu).

Osoby, które widziały scenariusz, twierdzą, że w filmie pojawią się m.in. Hawkman (skrzydlaty heros), Hawkgirl, Atom Smasher i Cyclone. Zgadzałoby się to z tym, co kilka miesięcy temu zdradził sam Dwayne Johnson: w filmie mamy zobaczyć członków drużyny Justice Society of America.

W pierwszej scenie Teth-Adam (Johnson) budzi się z długiego snu w domu Adrianny Tomaz, czyli Isis, egipskiej bogini natury, oraz jej syna, Aziza (postać stworzona na potrzeby filmu). Tomaz ma odgrywać znaczącą rolę w fabule i jest opisana jako odważna i nieustraszona kobieta z Bliskiego Wschodu, zdecydowanie przeciwna przemocy i wystarczająco silna. Główny bohater jest zdezorientowany: nie ma pojęcia, gdzie się znajduje. To doprowadza do zabawnych scen, w których wykorzystuje swoje umiejętności. Tomaz wysyła syna, by pobawił się z kolegami, ten jednak odmawia - mówi, że wszystkie dzieciaki z okolicy to "dupki". Chłopak wydaje się samotnikiem. Powodem odcięcia od rówieśników najpewniej jest brak ojca (zmarł jakiś czas temu).

Ich interakcja kończy się, gdy Adrianna wyjaśnia, że Czarny Adam wcześniej zniszczył posterunek milicji - chwilę po tym, jak pojawił się dosłownie znikąd, a następnie stracił przytomność. Jak widać bohater nie zna swojej przeszłości - stracił pamięć. Bohater w końcu wyjawia, że chciałby powrócić na cmentarz - ostatnie miejsce, które pamięta. Adrianna decyduje się pomóc.

Poznajemy również szczegóły na temat sceny z udziałem Atoma Smashera, Hawkmana i dr Fate'a, którzy witają Cyclone (Maxine Hunkel) w szeregach Justice Society of America. Hawkman aka Carter Hall wydaje się być odpowiedzialny za rekrutację bohaterki i odgrywać istotną rolę. Ujawnione strony ze scenariusza niewiele zdradzają na temat doktora Fate'a. Nie wiemy, która z interpretacji bohatera pojawi się w filmie. Wiemy za to, że Atom Smasher będzie tym samym życzliwym i ciepłym bohaterem, którego znamy z komiksów, a Maxine Hunke zostanie przedstawiona jako wyjątkowo rozgadana osoba.

Black Adam - premiera filmu jest zaplanowana na 22 grudnia 2021 roku.