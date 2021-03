Black Adam: doczekaliśmy się! Ekipa już wkrótce wkroczy na plan filmowy

Warner Bros.

Film Black Adam - po ponad dziesięciu latach prób przeniesienia antybohatera na duże ekrany - w końcu staje się rzeczywistością. Jest to kolejny z zapowiedzianych projektów DC i studia Warner Bros., a w głównej roli wystąpi Dwayne Johnson. Aktor wcześniej zapowiadał, że zdjęcia mają ruszyć w wiosną 2021 roku. Przypomnijmy, że w produkcji na pewno pojawi się grupa superbohaterów Justice Society of America. W obsadzie są jeszcze Noah Centineo oraz Aldis Hodge, który odegra postać Hawkmana, a także Quintessa Swindell oraz Sarah Shahi. Reżyseruje Jaume Collet-Serra.

Słowa Johnsona (te dotyczące terminu rozpoczęcia zdjęć) potwierdził właśnie Hiram Garcia, producent filmu, który udzielił wywiadu w związku z rozwijanymi przez siebie projektami.

Wkrótce zaczynamy! Zaczniemy nagrywać w kwietniu w Georgii. Jesteśmy naprawdę podekscytowani - udało się ze wszystkim przyśpieszyć. (...) Jasne, mieliśmy kręcić wcześniej. COVID opóźnił wszystkich, przeszkadzał, ale cieszymy się, że mogliśmy się wstrzymać, przegrupować i w końcu zacząć działać. (...) Mamy ogromne ambicje i wielkie nadzieje. Nie możemy się doczekać. (...) Ten facet [Dwayne Johnson] to chodzący superbohater. To on - ten gość to Black Adam i zamierza zmienić DC Universe, stary.

Black Adam to najbardziej znany z komiksów DC wróg Shazama. Co ciekawe, wcześniej rozważano jego pojawienie się w filmie o wspomnianym bohaterze, jednak ostatecznie zdecydowano o solowej produkcji o tej postaci. Na razie nic nie wiadomo o fabule widowiska.