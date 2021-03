Thor: Love and Thunder - Melissa McCarthy na planie. Nie uwierzycie, kogo gra w MCU

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

Taika Waititi, reżyser Thor: Ragnarok oraz Thor: Love and Thunder znów szykuje komediowe złoto. Wiemy, że w filmie pojawią się aktorzy, którzy w poprzedniej części grali Odyna, Thora i Lokiego w sztuce wystawianej w Asgardzie. W niej też odtwarzano przekręcone wydarzenia z filmu Thor: Mroczny świat. Wygląda na to, że w nowym filmie nastąpi to samo w związku z szalonymi dziejami z Thor: Ragnarok.

Nowe zdjęcia z planu zdradzają, że w obsadzie tej "sztuki" znalazła się Melissa McCarthy. Popularna aktorka komediowa wciela się w... Helę, którą oryginalnie grała Cate Blanchett. W pozostałych rolach zobaczymy Matta Damona jako Lokiego. Luke'a Hemswortha (brat Chrisa) jako Thora oraz Sama Neilla jako Odyna. W tym aspekcie zakładamy, że ponownie będzie to wystawianie sztuki, ale nie jest wykluczone, że Waititi wykorzystuje tych aktorów w zupełnie innej formie.

https://twitter.com/MarvelNewsHub/status/1366727142898208769

https://twitter.com/lovethundernews/status/1367031633493254144

Jest też wideo z tej sceny.

W głównych rolach zobaczymy Chrisa Hemswortha, Tessa Thompson, Natalie Portman oraz Christian Bale jako czarny charakter.

Thor: Love and Thunder - premiera światowa zaplanowana jest na 11 lutego 2022 roku.