Black Adam - The Rock zapowiada początek zdjęć do filmu. Nowy aktor w obsadzie

materiały promocyjne

Black Adam to kolejne widowisko Warner Bros oparte na komiksach DC. W tytułowego antybohatera, znanego jako ikoniczny przeciwnik Shazama, wciela się Dwayne Johnson. Aktor zamieścił w sieci nowe treningowe zdjęcie obrazujące jego przygotowania do projektu. Przy okazji ogłosił, że zdjęcia do filmu rozpoczną się już w tym tygodniu.

Ponadto ogłoszono, że do obsady filmu dołączył nominowany do nagrody Tony James Cusati-Moyer. Szczegóły roli aktora są trzymane w tajemnicy. W obsadzie oprócz Cusati-Moyera oraz The Rocka znajdują się również Pierce Brosnan jako Dr.Fate, Aldis Hodge jako Hawkman, Noah Centineo jako Atom Smasher i Quintessa Swindell jako Cyclone oraz Marwan Kenzari i Sarah Shahi. Jaume Collet-Serra reżyseruje film na podstawie scenariusza Rory Hainesa i Sohraba Noshirvaniego.

Szczegóły fabuły produkcji nie są znane. Wiadomo, że w widowisku tytułowy antybohater spotka drużynę herosów Justice Society of America.

Black Adam - premiera filmu 29 lipca 2022 roku.