Black Adam - wyciekła scena po napisach. Na tę postać fani czekali latami!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

To już oficjalnie. Scena po napisach Black Adama potwierdza, że Henry Cavill powrócił jako Superman do DCEU. Fani latami na to czekali i pomimo pesymistycznych doniesień stało się w końcu faktem. Scena po napisach wyciekła do mediów społecznościowych i choć Warner Bros. usuwa ją z prędkością Flasha, kolejne źródła wyrastają jak grzyby po deszczu.

Black Adam - scena po napisach

Jak donosi Variety, Twitter oraz TikTok w rozmowie z nimi potwierdzili, że usuwają te wideo, bo łamie one ich regulamin związany z prawami autorskimi. Scena po napisach potwierdza wszystkie plotki na temat powrotu Henry'ego Cavilla, o których pisaliśmy w ostatnich tygodniach.

W scenie z dymu wyłania się Superman, który mówi do Black Adama: "minęło trochę czasu odkąd ktoś sprawił, że świat stał się tak nerwowy". Scena po napisach zapowiada film z obydwoma herosami, ale jeszcze oficjalnie nie został on ogłoszony. Najpewniej nastąpi to dopiero po premierze Black Adama, która odbędzie się 21 października. Dwayne Johnson kilkukrotnie w wywiadach poruszał kwestię walki Supermana z Black Adamem.

Scena po napisach wyciekła z uroczystej premiery, bo jak na razie to był jedyny pokaz tego filmu na świecie. Podczas rozmów na czerwonym dywanie, producentka widowiska Dany Garcia zapowiadała scenę po napisach, nad którą prace trwały latami. Najpewniej odnosi się do plotek, że to Dwayne Johnson osobiście zmusił Warner Bros. Discovery do pogodzenia się z Henrym Cavillem i doprowadzenia do jego powrotu do DCEU.

Zobacz także:

DC - najpotężniejsze postacie komiksowego uniwersum

Chociaż Black Adam jest najpotężniejszą postacią z Ziemi w filmowym uniwersum, w komiksach nie łapie się nawet do TOP 50. Jest natomiast Doktor Fate z filmu. Jednak pojawienie się Black Adama w DCEU zmienia hierarchię siły w filmowym uniwersum, a wiemy, że do tej pory to Superman był tym najpotężniejszym. Na tle komiksowych postaci jednak wiele im brakuje. Może ostatecznie z którąś z nich będą musieli razem walczyć?