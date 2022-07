Black Adam - nowe zdjęcia z filmu. Główna postać, Dr Fate i członkowie JSA

fot. Warner Bros.

Black Adam to nowa komiksowa superprodukcja, która wejdzie do kin w październiku tego roku. W filmie tytułowy antybohater zostaje uwolniony ze swojego magicznego więzienia, w którym spędził tysiące lat. Musi przystosować się do nowego środowiska, w którym przyszło mu żyć. Członkowie superbohaterskiej drużyny Justice Society of America chcą, aby do nich dołączył, jednak Black Adam ma zupełnie inne spojrzenie na pojęcie sprawiedliwości.

Do sieci trafiły nowe zdjęcia z widowiska. Na pierwszym z nich możemy zobaczyć Dwayne'a Johnsona, grającego Black Adama, który rozmawia z Dr Fate, w którego wciela się Pierce Brosnan. Ta postać to potężny weteran Justice Society of America. Ponadto na kolejnej fotografii znajdują się najmłodsi członkowie tej grupy - Cyclone (Quintessa Swindell) oraz Atom Smasher (Noah Centineo), którzy prawdopodobnie wykonują ważne zadanie w kwaterze głównej. Nowe zdjęcia możecie obejrzeć na początku poniższej galerii.

Black Adam - zdjęcia

Black Adam i Shazam! 2 będą mieć wspólny panel dyskusyjny podczas tegorocznego San Diego Comic-Con, który odbędzie się w prestiżowej hali H w sobotę, 23 lipca o godzinie 19:15 polskiego czasu. Możemy się spodziewać nowych informacji o filmach, a także kolejny materiałów promocyjnych.

W obsadzie oprócz wyżej wymienionych aktorów znajdują się: Aldis Hodge jako Hawkman, Sarah Shahi jako Isis, Marwan Kenzari w nieujawnionej roli złoczyńcy, James Cusati-Moyer, Bodhi Sabongui, Mohammed Amer i Uli Latukefu. Jaume Collet-Serra reżyseruje na podstawie scenariusza Rory Haines i Sohrab Noshirvani.

Black Adam - premiera filmu w kinach w USA 21 października 2022 roku.