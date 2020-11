Black Lightning - serial The CW zakończy się na 4. sezonie

fot. The CW

Black Lightning jest serialem o losach Jeffersona Pierce’a, który doczekał się do tej pory trzech sezonów i były one ciepło przyjęte przez fanów DC. The Wrap donosi jednak, że nadchodzący 4. sezon będzie ostatnim dla tej produkcji.

Będzie to zatem kolejny po finale Arrow i zapowiedzianym końcu Supergirl serial z Arrowverse, który zakończy emisję. Stacja The CW pracuje jednak obecnie nad spin-offem Black Lightning. Jego bohaterem będzie Painkiller, w którego wciela się Jordan Calloway. Pilot ma być 7. odcinkiem 4. sezonu Black Lightning, który trafi na mały ekran w lutym 2021 roku. Za sterami potencjalnego pilota stanie Salim Akil, który napisze scenariusz i wyreżyseruje. Decyzja o ewentualnym zamówieniu nowego serialu zapadnie po emisji i analizie odbioru odcinka.

fot. materiały prasowe

W Black Lightning występują Cress Williams, Nafessa Williams, James Remar, Damon Gupton, Christine Adams i Marvin Jones.