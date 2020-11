Arrow - Stephen Amell chce 9. sezonu serialu. Dzwonił nawet do producenta

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Colin Bentley/The CW

Pandemia koronawirusa sprawiła, że seriale Arrowverse, a także wiele innych produkcji mają problem z pracą na planie, szczególnie, że wchodzące w skład Arrowverse projekty są w większości kręcone w Kanadzie, gdzie aktorzy wjeżdżający ze Stanów Zjednoczonych muszą przejść przymusową kwarantannę. Gwiazda zakończonego w tym roku Arrow Stephen Amell ma pomysł jak rozwiązać problemy uniwersum, które zapoczątkowała jego produkcja. Podczas niedawnego występu w podcaście Michaela Rosenbauma Inside of You Amell powiedział, że skoro wszystko jest tak dziwne, jeśli chodzi o COVID-19 i produkcję telewizyjną w Kanadzie, po prostu zadzwonił do producenta Arrowverse, Grega Berlantiego, aby zasugerować, że powinni przywrócić Arrow na 9. sezon.

Źródło: The CW

Aktor stwierdził w rozmowie z Berlantim, że skoro jest na miejscu w Kanadzie i są problemy ze sprowadzeniem aktorów amerykańskich na plan, to jest chętny do pracy. W tym miejscu powiedział, że należy wymyślić sposób na przywrócenie Olivera do życia, bo jak wiadomo bohater zginął w czasie ostatniego crossoveru Arrowverse. Co ciekawe Berlanti myślał, że aktor żartuje, jednak Amell zapewnił go, że jest śmiertelnie poważny w tej kwestii.

Co sądzicie o pomyśle aktora?