Black Myth: Wukong z konkurencją. Zwiastun Wuchang: Fallen Feathers

505 Games

Wuchang: Fallen Feathers to RPG akcji w stylu soulslike, rozgrywające się w krainie Shu podczas mrocznych i burzliwych rządów późnej dynastii Ming, nękanych walczącymi frakcjami i tajemniczą chorobą rodzącą potworne stworzenia.

Wuchang, główna bohaterka, to utalentowana piracka wojowniczka, która budzi się na tajemniczych wodach bez wspomnień o swoim życiu, za to z tajemniczą przypadłością. Wyrusza więc na niebezpieczną wyprawę w głąb Shu, by odkryć swoją przeszłość, rozwikłać tajemnicę choroby i stawić czoła demonom z przeszłości i teraźniejszości.

Co ciekawe Wuchang: Fallen Feathers nie jest nową grą. Pierwotnie zapowiedziano ją już w 2016 roku, jednak przez ten czas wieści o produkcji zamierały, aż ostatecznie w temacie zrobiła się cisza. Teraz, po ogromnym komercyjnym sukcesie innego chińskiego tytułu - gry Black Myth: Wukong - postanowiono wskrzesić markę i zacząć ją promować. Tym bardziej, że premiera szykowana jest na przyszły rok.

Wuchang: Fallen Feathers zmierza na PC, PS5 oraz Xbox Series X/S. Czy odniesie taki sam sukces, jak konkurent studia Game Science?