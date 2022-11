Black Panther 2 - film zarobi więcej w weekend niż Black Adam przez 3 tygodnie

Źródło: Ew. com. Fot: ANNETTE BROWN/MARVEL STUDIOS

Obecnie mamy najpewniejsze prognozy box office, bo są one już w jakimś stopniu oparte na wynikach przedsprzedaży biletów na film Black Panther 2. Według danych w Ameryce Północnej sprzedano bilety na kwotę 58 mln dolarów.

Black Panther 2 - box office

Prognozy box office mówią, że Black Panther 2 będzie bezkonkurencyjny. W Ameryce Północnej mówimy o otwarciu w wysokości 175-185 mln dolarów. Natomiast ze świata ma osiągnąć ponad 180 mln dolarów. Sumując, globalny debiut powinien zamknąć się w kwocie 355-365 mln dolarów. Dla porównania Black Adam w ciągu trzech tygodni od premiery zebrał 323 mln dolarów. MCU znów pokazuje siłę. Film powinien na siebie zarabiać aż do 16 grudnia do premiery Avatara 2. Nie ma on do tego momenty żadnej konkurencji.

Jeśli prognozy się potwierdzą w takiej formie, będzie to trzecie największe globalne otwarcie czasów pandemii. Pierwsze miejsce należy do Spider-Man: Bez drogi do domu, który osiągnął 568 mln dolarów. Natomiast drugie miejsce to Doktor Strange w multiwersum obłędu z wynikiem 429 mln dolarów. Nie jest jednak wykluczone, że bardzo entuzjastyczne recenzje Black Panther 2 mogą wpłynąć na podwyższenie wyników box office.