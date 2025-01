Microsoft

To wielki powrót do uniwersum, które odegrało kluczową rolę w historii studia. People Can Fly ma za sobą bogate doświadczenie związane z serią Gears of War. Byli głównym deweloperem Gears of War: Judgment oraz współpracowali przy tworzeniu pierwszych trzech części sagi. Teraz, po latach, studio wraca do marki, która ma szczególne miejsce w sercach zespołu.

Powrót do współpracy nad kolejnym rozdziałem tej legendarnej sagi to zarówno zaszczyt, jak i ekscytująca okazja do rozwijania intensywnej, pełnej akcji rozgrywki i bogatego opowiadania historii, które pokochali fani. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za zaufanie i wsparcie naszych partnerów na tej drodze – mówi Sebastian Wojciechowski, prezes People Can Fly.

Podobny entuzjazm wyraża również zespół The Coalition:

Gears of War: E-Day to nie tylko nasza kolejna duża gra; to powrót do tego, co sprawia, że gry z serii Gears of War są wyjątkowe i autentyczne. Cieszymy się, że możemy współpracować z utalentowanym zespołem People Can Fly, który od dawna jest częścią dziedzictwa naszej franczyzy – powiedział Mike Crump, szef studia The Coalition.

Gears of War: E-Day zapowiada się jako powrót do korzeni serii, jednocześnie oferując świeże podejście i nowe wyzwania. Fabuła gry skupi się na początkach Markusa Fenixa.