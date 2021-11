Blade - Delroy Lindo w obsadzie filmu Marvel Studios

netflix

W tytułowego Blade'a wcieli się Mahershala Ali, do którego dołączył właśnie Delroy Lindo (Pięciu braci). Nie wiadomo jednak, w jaką postać wcieli się w filmie Marvela. Nie są też znane szczegóły nowej wizji na Blade'a. Przypomnijmy, że przed wieloma laty Łowca Wampirów z udziałem Wesley'a Snipesa udanie przecierał szlaki dla kina komiksowego.

Reżyserem nowego filmu został Bassam Tariq, który jest znany z docenianego i nagradzanego Mughal Mowgli. To był jego debiut reżyserski w kinie pełnometrażowym. Według wcześniejszych informacji portalu Deadline Kevin Feige i grający tytułową rolę Mahershala Ali spotykali się z tuzinem różnych kandydatów jesienią 2020 roku. Na jednym etapie brali pod uwagę reżysera i scenarzystę w jednej osobie, ale potem to odseparowali i wówczas zatrudniono Stacy Osei-Kuffour. Od chwili jej zwerbowania, lista reżyserów została skrócona i rozpoczął się kolejny etap spotkań. Odbywały się one w okresie od marca 2021 roku do czerwca 2021 roku. Do Tariqa przekonała ich jego wizja na ten film.

fot. Marvel

Nie jest też znana data premiery. Zdjęcia mają podobno ruszyć latem 2022 roku.