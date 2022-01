Blade - Hebanowe Ostrze z Eternals pojawi się w filmie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Marvel

Blade to kolejny z projektów MCU, który wprowadzi do uniwersum postać znanego z komiksów łowcy wampirów. Jednak postać już zdążyła zadebiutować w scenie po napisach produkcji Eternals. Dane Whitman zastanawia się w niej czy otworzyć skrzynię, w której jak już wiadomo kryło się znane z komiksów Hebanowe Ostrze. Głos spoza ekranu przestrzega go przed tym. Tym głosem był właśnie Blade. Jak wyjawił koordynator do spraw efektów wizualnych przy Eternals, Stephane Ceretti, Hebanowe Ostrze powróci w filmie Blade. Zatem możemy spodziewać się pojawienia się w widowisku postaci Black Knighta, którego źródłem mocy jest właśnie wspomniana broń.

Niedawne informacje castingowe sugerowały, że Blade wprowadzi ukochaną Whitmana, Faizę Hussain, znaną też jako Excalibur, więc wydaje się coraz bardziej prawdopodobne, że Black Knight zadebiutuje w widowisku i zobaczymy w nim superbohaterską drużynę łowców wampirów.

fot. Marvel

Reżyserem Blade'a jest Bassam Tariq. Główną rolę w produkcji gra Mahershala Ali. Data premiery filmu nie jest jeszcze znana.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.