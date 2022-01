Doktor Strange 2 - zaskakująca rola epizodyczna w filmie. Ta ulubiona postać może się pojawić

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Doktor Strange 2, czyli Doktor Strange w multiwersum obłędu to film MCU, który będzie poruszać się w koncepcie multiwersum, czyli alternatywnych światów równoległych. Z plotek wiemy, że w filmie pojawią się postacie znane ze starych filmów komiksowych, które nie były częścią MCU, a dzięki temu konceptowi mogą się pojawić. Wiemy, że między innymi na ekranie może zobaczymy Patricka Stewarta w roli Charlesa Xaviera z X-Menów. Nowa plotka mówi o kolejnej ulubionej postaci.

Spider-Man w Doktorze Strange'u 2

Nowa plotka oparta jest na InstaStories aktorki dubbingowej Mariany Torres. W portugalskim dubbingu wciela się ona w Wandę/Scarlet Witch. Opublikowała ona zdjęcie z Manolo Reyem z dodatkiem, że 'nadchodzą dobre rzeczy". Sugeruje to fotkę ze wspólnej nagrywki dialogów. Sęk w tym, że Manolo Rey do tej pory w portugalskim dubbingu wcielał się w... Spider-Mana w wykonaniu Tobeya Maguire'a. Nawet widzimy, że ma na sobie koszulkę z Pajączkiem. Stąd też plotka, że najwyraźniej ten Spidey może tu się pojawić.

To zgrywa się z informacjami scooperów, którzy zapowiadali, że Tobey Maguire oraz Andrew Garfield na pewno powrócą jeszcze na ekranie. Nie wiadomo jednak w jakiej formie i jaki jest na to pomysł. Spider-Man: Bez drogi do domu pokazał, że Marvel Studios chce wykorzystywać koncept alternatywnych postaci równoległych dla opowiadania historii, nie dla samego fajnego, nostalgicznego cameo, więc musimy poczekać na dalsze szczegóły na temat ról epizodycznych w Doktorze Strange'u 2, by zobaczyć, jaki tutaj mają pomysł.

To oczywiście ma jak najbardziej sens, bo reżyserem filmu jest Sam Raimi, czyli twórca Pajączka w wykonania Maguire'a. Skoro więc powrócił on na ekrany w innym filmie MCU, być może tutaj jest jakiś ciekawy pomysł na zabawę tymi postaciami.

Doktor Strange w multiwersum obłędu - premiera w maju 2022 roku tylko w kinach.

