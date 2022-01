Doktor Strange wie o Eternals od dawna? Zaskakujące rewelacje z powiązanego z MCU e-komiksu

Marvel

Firmy Webtoon i Marvel wypuściły na amerykańskim rynku komiks internetowy Eternals: The 500 Year War. Choć Dom Pomysłów póki co nie potwierdził oficjalnie, czy czytelnicy powinni go odbierać jako część kanonu MCU, z właśnie takiego założenia wychodzą jednak amerykańskie portale popkulturowe. Wszystko z uwagi na dwa czynniki: po pierwsze, e-komiks w istotnym stopniu nawiązuje do wydarzeń z filmu Marvel Studios. Po drugie, dostał on akceptację od Kevina Feige, który pełni również funkcję dyrektora kreatywnego całego Marvel Entertainment.

Cała opowieść rzuca nowe światło na to, jaką rolę w MCU faktycznie odgrywają Przedwieczni, i przy okazji poszerza ich mitologię. Nie jest wykluczone, że Doktor Strange wie o Eternals od dłuższego czasu, a do Kinowego Uniwersum Marvela niebawem być może zostanie wprowadzona nowa postać, koreańska superbohaterka o przydomku White Fox.

Eternals: The 500 Year War - najważniejsze informacje z e-komiksu

Eternals pozostawali na terenach starożytnej Mezopotamii aż do XVI wieku – fakt ten wiąże się ze słowami filmowej Sprite, która zdradziła, że Babilon był tym ziemskim miastem, który dawał Przedwiecznym namiastkę domu. Oznaczałoby to, że kosmiczni bohaterowie operowali w tym rejonie przez ok. 5 tysięcy lat, a jego podbicie przez Arabów dało Przedwiecznym doskonały kamuflaż i szansę na życie w ukryciu przed światem.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.