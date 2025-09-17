Blade debiutuje w MCU. Producent o wariancie postaci w serialu Marvela
W serialu animowanym Marvel Zombies pojawi się wariant Blade’a grany przez Mahershalę Aliego. Pierwotnie miał on zadebiutować dopiero w wersji aktorskiej, ale z powodu problemów produkcyjnych to animacja wprowadzi go jako pierwsza do filmowego uniwersum Marvela.
Film aktorski Blade został wstrzymany do odwołania, ale wciąż pozostaje w planach. Mahershala Ali nadal musi czekać na swój debiut, jednak wariant jego postaci pojawi się w MCU w serialu Marvel Zombies, gdzie głosu Blade Knightowi użyczy inny aktor. To połączenie Blade’a i tytułowego bohatera znanego z serialu Moon Knight.
Blade w MCU
Brad Winderbaum, producent seriali Marvela, w rozmowie z ComicBook.com ujawnił, że prace nad ich Bladem toczyły się równolegle z filmem aktorskim, ale według pierwotnego planu serial miał ukazać się dopiero po premierze kinowej. Stało się jednak inaczej. Pomimo ogłoszenia w 2019 roku, film o Bladzie był trapiony problemami oraz wielokrotnymi zmianami reżyserów i scenarzystów.
Chociaż jest to wariant Blade’a z głównej osi MCU, nie zdradza on, jak bohater będzie prezentować się w aktorskiej wersji. Tak można interpretować słowa Winderbauma.
Blade w serialu Marvel Zombies
Blade odegra dużą i ważną rolę w fabule serialu Marvel Zombies. Premiera w Disney+ już 24 września. Produkcja otrzymała najwyższą kategorię wiekową wśród seriali Marvela ze względu na brutalne sceny przemocy.
Przypomnijmy, że w scenie po napisach Eternals słychać było głos Blade'a, ale nie traktujemy tego jako pełnoprawny debiut postaci w uniwersum.
Źródło: comicbook.com
