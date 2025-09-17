Blade debiutuje w MCU. Producent o wariancie postaci w serialu Marvela

fot. Marvel Studios

Film aktorski Blade został wstrzymany do odwołania, ale wciąż pozostaje w planach. Mahershala Ali nadal musi czekać na swój debiut, jednak wariant jego postaci pojawi się w MCU w serialu Marvel Zombies, gdzie głosu Blade Knightowi użyczy inny aktor. To połączenie Blade’a i tytułowego bohatera znanego z serialu Moon Knight.

Blade w MCU

Brad Winderbaum, producent seriali Marvela, w rozmowie z ComicBook.com ujawnił, że prace nad ich Bladem toczyły się równolegle z filmem aktorskim, ale według pierwotnego planu serial miał ukazać się dopiero po premierze kinowej. Stało się jednak inaczej. Pomimo ogłoszenia w 2019 roku, film o Bladzie był trapiony problemami oraz wielokrotnymi zmianami reżyserów i scenarzystów.

– Poczuliśmy, że pokazanie Blade’a na ekranie będzie ekscytujące i nigdy nie sądziliśmy, że zrobimy to przed wersją aktorską. Od początku plan był taki, że wyjdzie ona po filmie, ale prace trwały równolegle. Czasami, kiedy starasz się nadążyć za produkcją aktorską, jeśli oni zmienią kierunek, a ty nie zmienisz go w ten sam sposób, utkniesz, ponieważ animacja wymaga znacznie więcej czasu przygotowawczego. Zrobienie z niego Pięści Khonshu pod wieloma względami uwolniło nas od tego ograniczenia, bo stał się nową postacią z inną historią, którą dla niego tworzyliśmy – wyjaśnia producent.

Chociaż jest to wariant Blade’a z głównej osi MCU, nie zdradza on, jak bohater będzie prezentować się w aktorskiej wersji. Tak można interpretować słowa Winderbauma.

Marvel Zombies - oficjalny kadr z serialu animowanego tylko dla dorosłych

Blade w serialu Marvel Zombies

Blade odegra dużą i ważną rolę w fabule serialu Marvel Zombies. Premiera w Disney+ już 24 września. Produkcja otrzymała najwyższą kategorię wiekową wśród seriali Marvela ze względu na brutalne sceny przemocy.

Przypomnijmy, że w scenie po napisach Eternals słychać było głos Blade'a, ale nie traktujemy tego jako pełnoprawny debiut postaci w uniwersum.