Blade MCU będzie pośmiewiskiem, a filmy Marvela i DC są do d.... - Stephen Dorff miażdży kino superbohaterskie

Stephen Dorff, który zagrał złoczyńcę Deacona Frosta w filmie Blade z 1998 roku, naśmiewa się z nadchodzącego rebootu Marvela. Uważa, że zostało to już zrobione dobrze, a wersja z kategorią wiekową PG nie sprosta brutalnemu oryginałowi. Ale nie tylko tej superbohaterskiej franczyzie się oberwało. Aktor wyraził także swoją niepochlebną opinię o Black Adamie z uniwersum DC. Nazwał widowisko z Dwayne Johnsonem w roli głównej syfem.

Blade MCU będzie pośmiewiskiem?

Stephen Dorff, gwiazda oryginalnego Blade'a, wypowiedział się w rozmowie z portalem Variety.

Marvel i tak jest przyzwyczajony do tego, że się z nich nabijam. Jak wam idzie z tym filmem "PG Blade", który nie może znaleźć reżysera? [śmiech] Ponieważ ktokolwiek, kto weźmie w tym udział, będzie wyśmiewany przez wszystkich, bo już to zrobiliśmy i to najlepiej, jak można. Nie ma tam Steve'a Norringtona.

Co ciekawe, Wesley Snipes, który zagrał główną postać w filmie Blade z 1998 roku, ma nieco inne zdanie na ten temat. Jego zdaniem kategoria wiekowa nie powinna mieć wpływu na opowiedzenie dobrej historii i tak długo, jak fabuła i stworzony świat są spójne, jest w porządku.

Stephen Dorff ostro o kinie superbohaterskim

Nie tylko Marvelowi się oberwało. Stephen Dorff w wywiadzie z Variety został spytany o to, czy zagrałby we współczesnym filmie komiksowym. Aktor odpowiedział, że musiałby przypominać jeden z nielicznych, które mu się spodobały, na przykład Mrocznego Rycerza Christophera Nolana. Przy okazji, skrytykował Black Adama i cały gatunek.

Wszystkie te pozostałe odpadki są po prostu żenujące. Wiesz, o co mi chodzi? Mam na myśli, niech im Bóg błogosławi, zarabiają na tym kasę, ale ich filmy są do d.... [śmiech]. I nikt nie będzie o nich pamiętał. Pod koniec dnia, nikt już nie pamiętał Black Adama. Nawet nie widziałem tego filmu, wyglądał tak źle.

