Blade - reżyser Kokainowego Ricka za kamerą filmu MCU

fot. Marvel

Blade to kolejny film MCU, który wprowadzi do Kinowego Uniwersum Marvela tytułową postać łowcy wampirów. Projekt jednak boryka się z kłopotami. We wrześniu z produkcją rozstał się jej reżyser, Bassam Tariq. Od tego czasu pojawiły się też doniesienia, że scenariusz filmu wymaga poprawek. Teraz jednak The Hollywood Reporter podaje, że wybrano wreszcie reżysera oraz znaleziono nowego scenarzystę, który dołączy do projektu.

Yann Demange stanie za kamerą. Reżyser pracował w przeszłości między innymi nad serialami Top Boy, Kraina Lovecrafta (odpowiadał tylko za pierwszy odcinek) oraz nakręcił filmy Kokainowy Rick i W potrzasku. Belfast '71. Za scenariusz z kolei odpowiadać będzie Michael Starrbury, który zdobył nominację do nagrody Emmy za jeden z odcinków Jak nas widzą. Wybrano go do napisania zupełnie nowego scenariusza.

Newstroopp

Wygląda na to, że projekt nie powinien napotkać już kolejnych trudności. Fabularne szczegóły na razie nie są znane. W głównej roli wystąpi Mahershala Ali. Premierę zaplanowano na 6 września 2024 roku.