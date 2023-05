Blade - kto czarnym charakterem? Jest nowy przeciek z filmu MCU

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Nowy przeciek o filmie Blade pochodzi od Daniela Richtmana, którego doniesienia często się sprawdzały. Według niego pierwotnie czarnym charakterem widowiska MCU miał być Aaron Pierre, ale plany się zmieniły i w aktualnej wersji scenariusza ta postać w ogóle się nie pojawia. Z kim więc Blade będzie walczyć?

Blade - czarny charakter

Według jego źródeł czarnym charakterem widowiska ma być Lilith, w którą wcieli się Mia Goth. Na tę chwilę jednak nie wiadomo, która wersja tej postaci z komiksów się pojawi, ale niewykluczone jest, że może być inspirowana obydwiema wersjami. Lilith to oczywiście matka demonów.

fot. Marvel Comics

Richtman potwierdza też, że Delroy Lindo zagra postać Deacona Frosta. Jest to klasyczny złoczyńca z komiksów o łowcy wampirów. Według informacji Richtmana te postacie są w najnowszym scenariuszu filmu, ale z uwagi na to, że Nic Pizzolatto jeszcze nad nim pracuje, zawsze może się coś zmienić. W tej chwili jednak go nie kończy, bo strajk scenarzystów mu na to nie pozwala i prace nad filmem z tego powodu zostały wstrzymane. Choć wyraźnie mamy dwa czarne charaktery, to głównym ma być Lilith.

Insider dodaje też, że Saul Williams zagra mentora Blade'a znanego z komiksów jako Jamal Afari.

Blade - data premiery została wyznaczona na 4 września 2024 roku. Niewykluczone, że opóźnienie prac przez strajk scenarzystów wpłynie na zmianę daty premiery.