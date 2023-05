Blade - prace zawieszone przez strajk scenarzystów. Co z Deadpoolem 3 i Thunderbolts?

fot. Marvel

Jak donosi The Hollywood Reporter, Marvel Studios przerwało prace preprodukcyjne do filmu Blade, do którego zdjęcia miały ruszyć w czerwcu 2023 roku. Tym samym jest to pierwsza superprodukcja hollywoodzka, która została wstrzymana przez strajk scenarzystów.

Nic Pizzolatto (Detektyw) od tygodni pracował nad scenariuszem filmu i według informatora portalu nie zdążył go skończyć przed rozpoczęciem strajku. Prace zostaną wznowione, gdy strajk się zakończy, a na razie nie wiadomo, ile on potrwa. Im dłużej będzie trwać, tym gorzej dla ulubionych seriali i oczekiwanych filmów.

MCU - co z Deadpoolem 3?

Według źródeł portalu na ten moment strajk scenarzystów nie wpłynie na rozpoczęcie prac na planie filmu Deadpool 3 (start pod koniec maja w Londynie) oraz Thunderbolts (start w czerwcu w Atlancie). Wszystko się jednak może zmienić, jeśli strajk scenarzystów będzie się przedłużać. Trwają też prace nad Kapitanem Ameryką 4. Według informatora THR Marvel nakręci tyle, ile może bez scenarzystów, a potem wprowadzą korekty w dokrętkach.

Strajk scenarzystów jest problemem dla blockbusterów, bo standardem branży jest to, że scenariusz jest cały czas dopracowywany i przerabiany na planie podczas kręcenia zdjęć. a to w trakcie strajku jest niemożliwe.

Media poinformowały o wstrzymaniu prac nad kolejnymi serialami z uwagi na strajk. Mowa o dwóch tytułach: Kasa oraz Komediantki.