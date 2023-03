Blade - Mahershala Ali domaga się zmian w scenariuszu MCU? Plotka zaskakuje

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

MovieWeb

Blade to jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów MCU. Jednak jeśli wierzyć doniesieniom, nie wszystko przebiega bezproblemowo. Jeff Sneider, znany insider z branży rozrywkowej, w programie The Hot Mic zdradził szczegóły. Według jego źródeł Mahershala Ali, który wciela się w tytułową postać, ma zastrzeżenia co do scenariusza. Zobaczcie sami.

Blade - Mahershala Ali domaga się zmian w scenariuszu?

Jeff Sneider poinformował, że Mahershala Ali jest bardzo zaangażowany w rozwój projektu; do tego stopnia, że w ostatnich miesiącach ciągle domagał się zmian w scenariuszu. Ponoć aktor czuje, że "Blade to jego film", dlatego zależy mu na spełnieniu własnej wizji.

Należy jednak pamiętać, że to wciąż niepotwierdzone informacje, które mogą okazać się prawdą, ale nie muszą.

Czy aktor powinien zmieniać scenariusz?

Warto wziąć pod uwagę, że Mahershala Ali niejednokrotnie udowodnił, że jest dobry w swoim zawodzie. Artysta ma na koncie aż dwa Oscary, za filmy Green Book i Moonlight. To nie byłby też pierwszy raz, gdy jakiś aktor nalega na zmiany w scenariuszu. Niedawno zrobiło się głośno o tym, że Jenna Ortega nie zgadzała się na niektóre kwestie dialogowe w Wednesday, ponieważ uważała, że nie pasują do granej przez nią postaci. A biorąc pod uwagę fakt, jak ciepło został przyjęty jej występ, można założyć, że podjęła dobrą decyzję.