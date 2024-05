Blade - kolejne zmiany za kulisami. Czy ten film w ogóle powstanie?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: Marvel

Marvel Studios wciąż ma problemy ze stworzeniem Blade'a, który kształtuje się w prawdziwych bólach. Według niezawodnego Daniela Richtmana, którego doniesienia przeważnie się potwierdzają, za kulisami pojawią się kolejne zgrzyty i znów dochodzi do zmian.

Blade - problemy za kulisami

Scenarzysta Michael Green wbrew pierwotnym doniesieniom nadal jest związany z projektem. Jednakże Marvel Studios szuka kolejnego scenarzystę, który go wesprze. Ma on wprowadzić nowe poprawki w przygotowany tekst. Według niego jednak jest światełko w tunelu, ponieważ sama historia jest sfinalizowana, więc tutaj nie planują wprowadzać zmian, a jedynie dopracowywać scenariusz.

Okazuje się, że obok postaci czarnego charakteru, w który ma wcielić się Mia Goth, ma pojawić się jeszcze jeden złoczyńca. Poszukiwany jest aktor.

Mahershala Ali / fot. HBO

Według aktualnego planu zdjęcia mają ruszyć jesienią 2024 roku i będą kręcone w Meksyku lub w Brazylii. Mało kto jednak w to wierzy skoro po raz kolejny dochodzi do zmian i dopracowywania scenariusza. Data startu prac na planie była zmieniana kilkakrotnie. W mediach społecznościowych coraz więcej fanów wyraża pogląd i brak wiary w to, że Blade w ogóle powstanie.

Szczegóły aktualnej wizji nie są znane. Data premiery nie została ustalona. Mahershala Ali nadal ma zagrać główną rolę, choć z uwagi na ciągłe problemy rozważał już rezygnację ze współpracy z Marvelem.