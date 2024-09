Czy Blade zostanie uratowany? Rzekomo szukają nowego reżysera

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Blade, the Vampire Slayer zmaga się z wieloma problemami oraz napiętą atmosferą za kulisami, którą ma już dosyć sam odtwórca tytułowego bohatera, Mahershala Ali. Wszystko to sprowadza się do pytania, czy kontynuowanie projektu ma jeszcze sens. Jednak według najnowszych plotek Marvel Studios wciąż się nie poddaje, nawet po odejściu kolejnego reżysera. Jak informuje scooper Jeff Sneider, podobno trwają negocjacje z nowym zainteresowanym filmowcem, ale nie ujawniono jego nazwiska. Natomiast wygląda na to, że szósty szkic scenariusza, napisany przez Erica Pearsona, w końcu zyskał czyjeś uznanie.

Blade - problemy za kulisami

Reboot został ogłoszony w 2019 roku i od tamtej pory zmaga się z nieustannymi opóźnieniami, począwszy od pandemii koronawirusa, przez strajki w Hollywoodzie, aż po problemy ze scenariuszem. Do 2024 roku przez projekt MCU przewinęło się wielu scenarzystów i reżyserów. Załogę opuszczali także członkowie obsady.

Z pewnością na korzyść filmu przemawia fakt, że Deadpool & Wolverine przywrócił nostalgię, przywracając Wesleya Snipesa w tej kultowej roli. Natomiast, może to również zadziałać w drugą stronę - skoro widzowie zobaczyli, że aktor nadal doskonale radzi sobie na ekranie, czy nowy Blade jest w ogóle potrzebny? To pytanie, które widzowie zadają sobie od tygodni.