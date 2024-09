MCU - co z filmami Armors Wars i Blade? Decyzja ma zapaść niebawem

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

MovieWeb

Marvel Studios według najnowszych plotek przygotowuje się do podjęcia ostatecznej decyzji, co zrobić z filmami Blade i Armor Wars. Według znanego informatora Daniela Richtmana los obu projektów prawdopodobnie zostanie rozstrzygnięty do końca 2024 roku. Jeśli to prawda, to już za kilka miesięcy dowiemy się, czy projekty MCU, które od kilku lat stoją pod znakiem zapytania, wreszcie ruszą do przodu, czy zostaną całkowicie usunięte.

Blade został ogłoszony w 2019 roku. Mahershala Ali został obsadzony w głównej roli. Dwa lata później poinformowano, że Stacy Osei-Kuffour została wybrana do napisania scenariusza. Planowano wtedy, by zakończyć zdjęcia do 2021 roku. Tak się jednak nie stało. Do 2024 roku przez projekt MCU przewinęło się kilku scenarzystów i reżyserów. Załogę opuszczali także członkowie obsady. Na ten moment losy produkcji wciąż stoją pod znakiem zapytania. Z kolei serial Armor Wars ogłoszono w 2020 roku. Po wielu opóźnieniach Marvel poinformował, że plany uległy zmianie i zamiast tego dostaniemy film o tej samej nazwie. A później na długo zapadła cisza.

Na korzyść Blade'a z pewnością przemawia fakt, że Deadpool & Wolverine ponownie skierował światło reflektorów na tę postać i rozpalił w fanach ogień nostalgii. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że Marvel Studios zamierzało zwolnić tempo i ponownie skupić się na jakości w MCU po kilku nieudanych projektach, bardzo możliwe, że firma zrezygnuje z obu projektów. Jak myślicie?