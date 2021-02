Blade - oto pełny tytuł filmu MCU. Wybrano też scenarzystkę

Newstroopp

Do sieci w końcu trafiły nowe, istotne informacje na temat filmu Blade, który będzie jedną z następnych odsłon MCU. W kolejnym raporcie o produkcji serwis Hollywood Reporter podaje jej pełny tytuł; ma on brzmieć: Blade, the Vampire Slayer. Doniesienia te nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone przez Marvel Studios, lecz biorąc pod uwagę źródło rewelacji z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy założyć, że znajdą one pokrycie w rzeczywistości.

Wiemy już także, że scenariusz napisze Stacy Osei-Kuffour, która w przeszłości pracowała nad takimi tytułami jak Watchmen, Hunters czy Ucieczka, jak również zajmowała się sztukami teatralnymi i poezją. Co ciekawe, poszukiwania autora bądź autorki opowieści trwały od przeszło pół roku; w pierwszej kolejności pod uwagę brano czarnoskórych twórców. W rozmowy z nimi bezpośrednio zaangażowany był przyszły odtwórca roli protagonisty, 2-krotny laureat Oscara, Mahershala Ali. Dla Osei-Kuffour ten angaż może być punktem zwrotnym w jej karierze.

Żadne inne szczegóły na temat filmowego Blade'a, z datą premiery na czele, nie zostały na razie ujawnione. Przypomnijmy, że o powstaniu tej produkcji wiemy od lipca 2019 roku.