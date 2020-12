Mahershala Ali wcielił się w Blade'a dzięki technologii deepfake

materiały prasowe

Ericowi Brooksowi dotychczas nie udało załapać się do Marvel Cinematic Universe, ale Kevin Feige nie zapomniał o tym bohaterze; w 2022 roku Blade po raz kolejny stanie do walki z wampirami. W trylogii z przełomu wieków Brooksa sportretował Wesley Snipes, jednak twórcy nowego filmu postanowili odciąć się od tamtych produkcji, dlatego w nowego Blade’a wcieli się Mahershala Ali.

Aktor miał już okazję wystąpić w superbohaterskiej produkcji Marvela tworzonej dla Netflixa, to on zagrał tytułowego Luke’a Cage’a. Jednak rola Blade’a będzie dla niego nowym otwarciem. O tym, jak może w niej wypaść, możemy dowiedzieć się dzięki youtuberowi FaceToFake. To on za sprawą technologii deepfake podmienił twarz Snipesa na wizerunek Aliego:

Za materiał źródłowy do tej przeróbki posłużyła trylogia zrealizowana przez New Line Cinema. Twórca nie ograniczył się wyłącznie do podmiany jednego bohatera, uwspółcześnił także inne postaci. W roli Abrahama Whistlera obsadził Viggo Mortensen, Frosta zagrał Robert Pattinson, a matkę Blade’a - Halle Berry. Znalazła się nawet mała rola dla Donalda Trumpa.

Kevin Feige nie zdradził zbyt wiele szczegółów na temat nowej odsłony Blade’a, ale podczas Disney's Investor Day potwierdził, że to Ali wcieli się w tego bohatera.