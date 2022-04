Wielki debiut reżyserski Blake Lively. Stworzy adaptację komiksu twórcy Scotta Pilgrima

Fot. Materiały prasowe

Deadline potwierdza, że Blake Lively, znana między innymi z Plotkary, w swoim debiucie reżyserskim stworzy adaptację powieści graficznej Seconds dla Searchlight Pictures. Autorem komiksu jest Bryan Lee O’Malley, twórca serii Scott Pilgrim. Historia skupia się na Katie Clay, która otrzymała moc, by naprawić błędy przeszłości. By to zrobić, musi zapisać je w zeszycie, jedząc grzyba i zasypiając. Jednak z czasem bohaterka pragnie poprawiać każde najmniejsze potknięcie, co generuje zupełnie nowe kłopoty - które mogą stać się zagrożeniem nie tylko dla jej dotychczasowego życia, ale także przestrzeni i czasu.

Fot. BALLANTINE BOOKS/Materiały prasowe

Za adaptację scenariusza odpowiada sam Edgar Wright, który w 2010 roku wyreżyserował Scott Pilgrim kontra Świat - produkcję, która również została oparta na twórczości Bryana Lee O’Malley'a i cieszy się ogromną popularnością. Film na podstawie powieści graficznej Seconds wyprodukuje trzykrotnie nominowany do Oscara Marc Platt.

Choć Blake Lively jest znana z aktorstwa, to artystka otrzymała już dwie nominacje do ACM Award za wyreżyserowanie i wyprodukowanie teledysku I Bet You Think About Me (Taylor’s Version) dla Taylor Swift.

