Blasted: Kumple kontra kosmici - zapowiedź komedii sci-fi. Czegoś tak szalonego na Netflixie nie było

Fot. Netflix

Blasted: Kumple kontra kosmici to kolejny tytuł reklamowany podczas Netflix Geeked Week. Film opowiada o wieczorze kawalerskim, który bardziej mogli zepsuć tylko goście z innej planety. Z tej okazji przyjaciele będą musieli odłożyć na bok wszelkie kłótnie i połączyć siły, by wspólnie powstrzymać inwazję obcych. Jak myślicie, kto wygra to starcie?

Zobaczcie szaloną zapowiedź nowej komedii sci-fi poniżej.

Blasted: Kumple kontra kosmici - szalony zwiastun

https://twitter.com/NetflixGeeked/status/1534207305037774849

Blasted: Kumple kontra kosmici - fabuła

Opis Netflixa filmu Blasted: Kumple kontra kosmici:

Kiedy inwazja kosmitów przerywa wieczór kawalerski, dwóch kumpli z dzieciństwa znów łączy siły jako niezwyciężony duet w paintballu laserowym, aby pokonać wroga.

Film reżyseruje Martin Sofiedal. Za scenariusz projektu odpowiada Emanuel Nordrum. W obsadzie są między innymi Axel Bøyum, Fredrik Skogsrud i Ingrid Bolsø Berdal.

Blasted: Kumple kontra kosmici - premiera 28 czerwca na platformie Netflix. Czekacie?