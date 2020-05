Najlepsze filmy przygodowe wg Rotten Tomatoes. Pasują do tej kategorii?

Niełatwo jest sklasyfikować film jako przygodowy - jest to przecież kategoria wymykająca się ścisłej definicji. Sami tymczasowo odpuściliśmy pracę nad podobnym rankingiem, a jednak Rotten Tomatoes się nie poddało (choć autorzy sami przyznają, jak bardzo płynnym określeniem jest produkcja przygodowa). Serwis zaprezentował ostatecznie listę 60. filmów, które - zdaniem autorów rankingu - wpisują się w ten gatunek. Tak powstało zestawienie najlepszych filmów przygodowych, które uzyskały najwyższą średnią ocen dziennikarzy i które doczekały się co najmniej 20 recenzji.

Najlepsze filmy przygodowe w historii wg Rotten Tomatoes - miejsca od 60. do 31.:

60. Siedem lat w Tybecie (1997)

Jedno trzeba przyznać: większości wyżej wymienionych filmów nie brak ducha przygody i nie ma co do tego wątpliwości. Inna sprawa, że tytułów, których bohaterowie uczestniczą w czymś, co również z powodzeniem można nazwać przygodą, jest jeszcze wiele... Tak czy owak, widzimy tu dużo naprawdę fajnych propozycji, choć i tym razem kolejność w kilku przypadkach może zastanawiać (wygląda na to, że ostatni Indiana Jones wypada lepiej, niż, dajmy na to, Gladiator).

Najlepsze filmy przygodowe w historii wg Rotten Tomatoes - miejsca od 30. do 1.: 30. Miłość, szmaragd i krokodyl (1984)

Jedno trzeba tej liście przyznać - ścisła czołówka to w stu procentach naprawdę świetne i warte obejrzenia filmy, które zasługują na wysoką notę i nie ma wątpliwości, że wiąże się z nimi pewnego rodzaju przygoda. A jak Wy klasyfikowalibyście filmy przygodowe? Które z powyższych pozycji powinny wypaść z rankingu, a których - Waszym zdaniem - brakuje? Dajcie znać!

