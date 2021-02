Bloober Team pracuje nad kolejnym horrorem. Tym razem z „bardzo znanym wydawcą”

Bloober Team

Krakowskie studio Bloober Team w styczniu tego roku dostarczyło na rynek swoją nową produkcję, The Medium, ale polscy deweloperzy nie zamierzają odpoczywać i patrzą już w przyszłość. Prezes firmy, Piotr Babieno, udzielił wywiadu dla serwisu Gamesreactor.biz, w którym zdradził, że od ponad roku trwają prace nad kolejną grą, w którą zaangażowany jest też znany w branży wydawca, a gracze mają być podekscytowani, gdy poznają szczegóły na ten temat.

Nie wiadomo jednak o kogo dokładnie chodzi, choć niektórzy internauci podejrzewają, że może być to Konami i seria Silent Hill. Co prawda serwis VGC, powołując się na swoje źródła, informował, że nad powrotem marki pracuje znane, japońskie studio, ale Bloober Team może odpowiadać za inną produkcję w tym samym uniwersum.

Szczerze mówiąc, od ponad roku pracujemy nad pewnym projektem, kolejnym horrorem i robimy to z bardzo znanym w branży wydawcą. Nie mogę powiedzieć z kim. Nie mogę powiedzieć też co to za projekt, ale jestem przekonany, że gdy ludzie o tym usłyszą, to będą nim podekscytowani – mówi Babieno.

Prezes Bloober Team zdradził też, że studio nie chce ograniczać się wyłącznie do horrorów i zamierza w przyszłości tworzyć doświadczenia przeznaczone dla szerszego grona odbiorców.

Rozmawiamy o tym od trzech lat. Uświadomiliśmy sobie, że nasze produkcje są pewną niszą i chcielibyśmy tę niszę poszerzyć. Nasze kolejne projekty niekoniecznie będą horrorami. Można powiedzieć, że będą thrillerami.