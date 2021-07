Bloober Team - nad czym pracuje polskie studio? Layers of Fear 3 i inne projekty

fot. Bloober Team

Nawiązanie współpracy między Bloober Team i Konami sprawiło, że o polskich twórcach zrobiło się głośno w branży. Gracze zaczęli doszukiwać się informacji na temat nowych projektów studia i udało się im znaleźć pewne poszlaki na unijnych stronach. Polacy otrzymali bowiem granty na trzy projekty, które dają pewne wskazówki odnośnie tego, czego możemy spodziewać się w przyszłości.

Pierwszym z nich jest H2O, czyli projekt, którego opis jednoznacznie wskazuje, że będzie to kolejna odsłona serii Layers of Fear. Możemy przeczytać, że "sukces rynkowy Layers of Fear, a także ciągłe zainteresowanie graczy wyrażone w sequelu, przekonały Bloober Team do rozpoczęcia prac nad kolejną grą z serii. H2O (tytuł roboczy) będzie grą grozy, która zapewni wysoką jakość, wyrafinowaną rozgrywkę". Dofinansowanie tej gry zakończyło się w marcu tego roku.

Drugą, dużo bardziej tajemniczą grą jest Black, którego dofinansowanie dobiega końca w lutym przyszłego roku. Ma być to survival-horror z widokiem z pierwszej osoby, w którym kluczem do sukcesu będzie skradanie, a walka ma być rzadkością. Akcję osadzono w "historycznej scenerii". Nie zabraknie też wyborów moralnych, które będą mieć wpływ na to, które z dwóch zakończeń zobaczymy.

Ostatni projekt z unijnym grantem to produkcja o roboczym tytule Dum Spiro, która ma zabrać graczy do łódzkiego getta w latach 40. minionego wieku. Głównym bohaterem ma być chłopiec, mieszkaniec getta, który próbuje ocalić swoją siostrę. Tytuł podzielony ma być na trzy akty i również tutaj nie zabraknie decyzji, które będą wpływać na dalszy przebieg fabuły.

Na każdy z tych projektów Bloober Team otrzymało po 150 tys. euro dofinansowania. Czy któryś z nich to efekt współpracy z Konami? Miejmy nadzieję, że już niebawem się o tym przekonamy.