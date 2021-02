BlizzCon 2021 – co zobaczymy na imprezie? Szczegóły wyciekły do sieci

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Blizzard Entertainment

BlizzCon 2021 bez wątpienia będzie różnił się od poprzednich edycji tego wydarzenia. Nie tylko odbędzie się on w innym terminie, ale też zostanie przeniesiony w całości do sieci z uwagi na pandemię koronawirusa. Nie zmieni się natomiast jedno – fani Blizzard Entertainment mogą liczyć na wiele ciekawych newsów i zapowiedzi. I chociaż sama firma nic wcześniej nie ujawniła, to pewne nieoficjalne informacje już teraz trafiły do sieci.

Użytkownik Twittera o pseudonimie Kaiser499, który w przeszłości trafnie informował o planach firmy Blizzard, opublikował wpis, w którym stwierdza, że w trakcie imprezy dostaniemy zapowiedzi Diablo II Resurrected, World of Warcraft: The Burning Crusade Classic i nowego dodatku do Hearthstone. Oprócz tego mają pojawić się też kolejne informacje na temat Diablo: Immortal (data premiery), Diablo 4 (nowa klasa i lokacja), Overwatch 2 (nowi herosi, mapy i historia). Niespodzianką ma być też ogłoszenie lub ogłoszenia związane z innymi grami mobilnymi, a jedną z nich ma być inspirowana walkami wirtualnych zwierzaków z World of Warcraft.

https://twitter.com/Kaiser499/status/1361359622548971525

Swoją garść przecieków zaserwował też serwis Wowhead. Opublikowali oni wpis, z którego wynika, że firma Blizzard wysłała omyłkowo pewne informacje do mediów przed czasem. Wśród nich znalazło się potwierdzenie The Burning Crusade Classic, a także szczegóły kolejnej aktualizacji do World of Warcraft: Shadowlands. Patch zatytułowany Chains of Domination wprowadzi nową lokację o nazwie Korthia, the City of Secrets, megaloch Tazavesh, the Veiled Market i raid Sanctum of Domination, w którym zmierzymy się z samą Sylvanas.

BlizzCon 2021 odbędzie się w dniach 19-21 lutego.