Nadchodzi Bloodborne Complete Guide 25th Anniversary Edition

fot. SIE

Miłośnicy gier studia From Software mogą cieszyć się nadchodzącą premierą Bloodborne Complete Guide: 25th Anniversary Edition od Future Press. Ta oficjalnie licencjonowana książka pojawi się na rynku 30 września, a chętni mogą składać na nią zamówienia przedpremierowe.

Bloodborne Complete Guide: 25th Anniversary Edition to kolos. Liczy sobie ponad 700 stron w kolorze i twardej oprawie. Jest to swoisty przewodnik po Bloodborne i jego świecie. Przewodnik ujawnia wszystkie sekrety i ukryte obszary, umożliwiając pełne odkrywanie Yharnam. To doskonałe narzędzie do poznania wszystkich przedmiotów, broni i postaci występujących w grze. Dodatkowo, szczegółowo zgłębia fabułę, dzięki czemu można dowiedzieć się czegoś więcej na temat świata czy postaci.

Książka zawiera również wiele bonusowych materiałów, w tym 20 stron szkiców i konceptów oraz niepublikowany wcześniej wywiad z Hidetaką Miyazakim.

Tytuł książki może być mylący, choć jest prawdziwy. Rocznica zawarta w nazwie dotyczy nie samej gry tylko 25-lecia wydawnictwa.