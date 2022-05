Bloodborne 2 powstaje? Ta wypowiedź znanego podcastera może to sugerować

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. SIE

Pierwsze Bloodborne to jedna z najlepiej ocenianych produkcji dostępnych na PlayStation 4, a także hit sprzedażowy - w ciągu zaledwie dwóch tygodni do graczy trafił ponad milion egzemplarzy. Mogłoby wydawać się, że zapowiedź kontynuacji będzie wyłącznie kwestią czasu, ale minęło już 7 lat od premiery i niczego takiego nie ogłoszono. Istnieje jednak szansa, że prace nad sequelem rzeczywiście trwają. Mogą na to wskazywać słowa Colina Moriartiego, znanego podcastera, który zasugerował to w dwusetnym odcinku swojego programu Sacred Symbols.

W podcaście można było posłuchać segmentu poświęconego 25. najlepszym grom dostępnym na PS4. Przy Bloodborne Moriarty wypowiedział następujące słowa:

Nie widzieliście jeszcze wszystkiego z Bloodborne, zapewniam was.

Oczywiście na ten moment trudno uznać to potwierdzenie istnienia kontynuacji. Warto jednak zaznaczyć, że Moriarty w przeszłości udowodnił, że zdarza mu się pozyskiwać istotne, zakulisowe informacje. To właśnie on wspomniał między innymi o nowej odsłonie serii Ratchet & Clank na długo przed jej oficjalnym ogłoszeniem. Fanom wymagających produkcji i mrocznego klimatu nie pozostaje nic innego, jak tylko trzymać kciuki za to, że podcaster i tym razem wie coś więcej.

