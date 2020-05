Bloodshot na szczycie listy produkcji najczęściej oglądanych w domach w USA

Kina zamknięte, a jedyne seanse, na jakie widzowie mogą sobie pozwolić, to seanse domowe - popularność oglądania filmów w domach siłą rzeczy musiała wzrosnąć. Digital Entertainment Group co tydzień przygotowuje aktualizowane zestawienia filmów i seriali najczęściej oglądanych przez widzów znajdujących się w domach. Opierają się na tytułach na DVD, Blu-ray i VOD, wyjąwszy platformy oparte na subskrypcji, jak np. Netflix. Po triumfach, które przez ostatnie tygodnie święciły filmy takie jak Bad Boys for Life czy Star Wars 9, teraz na pierwsze miejsce wbija się... Bloodshot. Na listę wdarła się też animacja Justice League Dark: Apokolips War, wielka kulminacja i zwieńczenie animowanego uniwersum DC, a także... Rick i Morty!

Poniżej prezentujemy Wam pełną listę Watched at Home Top 20, czyli TOP 20 produkcji najczęściej oglądanych w domach w USA przez ostatnie 7 dni.