Ptaki Nocy na szczycie! Oto nowa lista produkcji najczęściej oglądanych w domach w USA

fot. Warner

Kina wciąż pozostają zamknięte, a jedyne seanse, na jakie widzowie mogą sobie pozwolić, to seanse domowe - popularność oglądania filmów w domowym zaciszu siłą rzeczy musiała wzrosnąć. Digital Entertainment Group co tydzień przygotowuje aktualizowane zestawienia filmów i seriali najczęściej oglądanych przez widzów w domach. Opierają się na tytułach na DVD, Blu-ray i VOD, wyjąwszy platformy oparte na subskrypcji, jak np. Netflix. Triumfujący w zeszłym tygodniu Bloodshot spadł na 2. miejsce, a nowym liderem okazał się film Ptaki Nocy. Mocną pozycję wciąż utrzymuje Bad Boys for Life, od kilku tygodni nie opuszczając podium.

Poniżej prezentujemy Wam pełną listę Watched at Home Top 20, czyli TOP 20 produkcji najczęściej oglądanych w domach w USA przez ostatnie 7 dni.

1. Birds of Prey: Harley Quinn (WB)

2. Bloodshot (Sony, 2020)

3. Bad Boys for Life (Sony)

4. Zew krwi (Disney, 2020)

5. Sonic. Szybki jak błyskawica (Paramount)

6. Wyspa Fantazji (Sony, 2020)

7. Wierzę w ciebie (Lionsgate)

8. Jumanji: Następny poziom (Sony)

9. Dżentelmeni (STX/Universal, 2019)

10. 1917 (Universal)

11. Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie (Disney)

12. Doktor Dolittle (Universal)

13. Małe kobietki (Sony, 2019)

14. Niewidzialny człowiek (Universal, 2020)

15. Na noże (Lionsgate)

16. Rick and Morty S4 (WB)

17. Małgosia i Jaś (WB)

18. Głębia strachu (Fox)

19. Le Mans '66 (Fox)

20. Yellowstone S2 (Paramount)