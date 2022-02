Bo we mnie jest seks -premiera filmu na VOD. Gdzie obejrzeć?

fot. Materiały Prasowe

Bo we mnie jest seks to opowieść o Kalinie Jędrusik, która zwana była polską Marilyn Monroe. W tytułową rolę wcieliła się Maria Dębska, która przygotowywała się do niej aż półtora roku. Pracowała z trenerką personalną, wokalną i coachem aktorskim. Dębska wykonuje wszystkie piosenki Jędrusik, które pojawiły się w filmie.

Za rolę Kaliny Jędrusik aktorka Maria Dębska została uhonorowana nagrodą dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. Film zebrał mieszane recenzje, ale wszyscy krytycy są zgodni w jednym temacie, kreacja Dębskiej jest świetna.

Bo we mnie jest seks - gdzie oglądać?

Film będzie dostępny od 8 marca na platformie Netflix. Więcej informacji na temat bibliotek poszczególnych platform VOD znajdziecie na vod.naekranie.pl.

W obsadzie są Maria Dębska, Leszek Lichota, Krzysztof Zalewski, Bartłomiej Kotschedoff, Borys Szyc, Katarzyna Obidzińska, Katia Paliwoda, Paweł Tomaszewski, Rafał Rutkowski oraz Dariusz Basiński. Za kamerą stoi Katarzyna Klimkiewicz.

Bo we mnie jest seks

Bo we mnie jest seks - zwiastun

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.