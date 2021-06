Boba Fett - lubiany przez fanów łowca nagród powróci w serialu?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Disney+/Screen Rant

Księga Boby Fetta to kolejny, aktorki serial z uniwersum Gwiezdnych wojen tworzony dla platformy Disney+. Szczegóły fabuły produkcji są trzymane w tajemnicy. W sieci pojawiły się plotki odnośnie tego, że Timothy Olyphant ponownie zagra rolę Cobba Vantha z The Mandalorian. Sugerowano również, że Pedro Pascal pojawi się epizodycznie jako Din Djarin. Teraz pojawiła się nowa pogłoska. Portal LRM Online na podstawie swoich źródeł poinformował, że w projekcie ma podobno powrócić znany fanom uniwersum Bossk. To łowca nagród, którego poznaliśmy w filmie Gwiezdne wojny: Część V - Imperium kontratakuje, gdzie był jednym z łowców wysłanych przez Dartha Vadera, aby odnaleźć Sokoła Millenium.

fot, materiały prasowe

Ponadto Ming-Na Wen, która w serialu wciela się w postać Fennec Shand zamieściła w sieci zdjęcia prezentujące gadżety z okazji zakończenia zdjęć do produkcji:

Swoje drugie życie i zdecydowanie większą rolę Bossk otrzymał w serialu Gwiezdne wojny: Wojny klonów. W nim dowiedzieliśmy się, że jest bliskim sojusznikiem młodego Boby. Oczywiście wiadomość o jego obecności w serialu należy na razie rozpatrywać w kategorii plotki. Pozostaje czekać na oficjalny komunikat.