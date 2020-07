Bob’s Burgers - twórcy o 11. sezonie serialu i odcinku o pandemii

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

Bob’s Burgers to jeden z niewielu seriali, na którego produkcję nie wpłynęła pandemia COVID-19. Twórca tej animacji dla dorosłych, Loren Bouchard, potwierdził podczas wirtualnego panelu [email protected], że prace nie zostały wstrzymane z powodu pandemii, ponieważ udało im się płynnie przejść do pracy zdalnej. Z kolei producentka, Nora Smith, wyjawiła również kilka informacji o odcinkach ze zbliżającego się 11. sezonu serialu animowanego.

Smith powiedziała, że jeden z odcinków będzie poświęcony epidemii owsików. Historię wymyśliła po tym, jak jej znajomi musieli się zmagać z tymi pasożytami, a powstała jeszcze przed wybuchem pandemii koronawirusa. Ma nadzieję, że ludzie znajdą w tym sporo humoru. Ponadto w halloweenowym epizodzie fani w końcu dowiedzą się, co znajduje się w hotelu na końcu ulicy, co jest tajemnicą od pierwszego sezonu. W odcinku z okazji Święta Dziękczynienia bohaterowie przeżyją wielką przygodę uwięzieni w umysłach dzieci, a w otwierającym sezon epizodzie akcja będzie rozgrywać się w śnie Boba.

Loren Bouchard wspomniał, że w 11. sezonie powrócą kobiece bohaterki, którym głos podkładały Aparna Nancherla, Lindsey Stoddart, Lennon Parham, Renee Taylor.

To ważne, żeby o tym mówić, że dajemy im możliwość pojawienia się w Bob’s Burgers i dalej będziemy starać się tak robić. Coraz ważniejsze jest wprowadzanie kobiet do animacji. Przemysł animacji jest ostatnio raczej zdominowany przez białych mężczyzn. Myślę, że wielu z nas aktywnie stara się to zmienić.

Twórca dodał jeszcze, że film Bob’s Burgers: The Movie na pewno trafi do kin, tylko muszą ukończyć nad nim prace. Premiera jest zaplanowana na 9 kwietnia 2021 roku.

Bob’s Burgers - premiera 11. sezonu odbędzie się 27 września w stacji Fox.