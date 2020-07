Invincible - aktorzy z The Walking Dead podłożą głos superbohaterom

Źródło: Egmont

Invincible to serial animowany, który powstaje na podstawie komiksu o tym samym tytule. Jego twórcą jest Robert Kirkman, który podczas wirtualnego panelu na [email protected] ogłosił kolejnych aktorów, którzy zdubbingują bohaterów animacji. Wszystkich możemy kojarzyć z postapokaliptycznego serialu The Walking Dead, który również powstał na podstawie komiksu Kirkmana. Wcielą się w Strażników Planety, którzy są pewnego rodzaju parodią Amerykańskiej Ligi Sprawiedliwości.

Do obsady głosowej Invincible dołączyli:

Lauren Cohan - War Woman

Chad L. Coleman - Martian Man

Michael Cudlitz - Red Rush

Lennie James - Darkwing

Ross Marquand - The Immortal i Aquarius

Sonequa Martin-Green - Green Ghost

Warto wspomnieć, że Steven Yeun, który użyczy głos głównemu bohaterowi w Invincible również grał w The Walking Dead, wcielając się w postać Glenna. Pozostali aktorzy podkładający głos w serialu to: J.K. Simmons, Sandra Oh, Seth Rogen, Gillian Jacobs, Andrew Rannells, Zazie Beetz, Mark Hamill, Walton Goggins, Jason Mantzoukas, Mae Whitman, Chris Diamantopoulos, Melise, Kevin Michael Richardson, Grey Griffin i Max Burkholder.

Głównym bohaterem Invincible jest Mark Grayson, zwykły nastolatek, którego ojciec jest najpotężniejszym superbohaterem na Ziemi. Zaraz po siedemnastych urodzinach zaczynają objawiać się u niego supermoce, które rozwija wraz z pomocą ojca, nadając sobie pseudonim Invincible (Niezwyciężony).

Serial powstaje dla Amazon Prime Video. Robert Kirkman będzie pełnić funkcję producenta wykonawczego wraz z Davidem Alpertem, Catherine'ą Winder i Simonem Racioppą, który jest też showrunnerem serialu.

Data premiery serialu animowanego nie została ujawniona.