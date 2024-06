Bogusław Linda i "Littlefinger" z Gry o tron w jednym filmie! Wiemy, o jaką produkcję chodzi

Facebook/Bogusław Linda

Bogusław Linda kilka godzin temu pokazał w sieci zdjęcie, o którym dziś będzie mówiło wielu miłośników kina. Polski aktor zapozował na nim z Irlandczykiem Aidanem Gillenem, tak, dokładnie tym samym, który w serialu Gra o tron wcielał się w niezwykle pamiętną rolę Petyra Baelisha aka Littlefingera. Rodzimy gwiazdor w komentarzu pod fotografią wyjawił jedynie, że do tego tajemniczego spotkania doszło na planie "dużej międzynarodowej produkcji". Spójrzcie sami:



Bogusław Linda w Sanatorium Gorkiego

Wiemy już, że zdjęcie pochodzi z planu filmu Sanatorium Gorkiego, o którego powstaniu na początku maja raportowaliśmy Wam jako pierwsi. Mówimy tu o historycznej produkcji, która skupi się na wydarzeniach z 17 września 1939 roku, kiedy to ZSRR napadł na Polskę. Ekranowa opowieść pokaże m.in. zajęcie przez Armię Czerwoną polskiego oddziału pod Tarnopolem i założenie obozu w Kozielsku.

Reżyserem Sanatorium Gorkiego jest Łukasz Palkowski. W rolach głównych na ekranie pojawią się Jakub Gierszał, który sportretuje Karola Grabowskiego, oraz właśnie Gillen - ten ostatni wcieli się w rolę radzieckiego agenta Wasilija Zarubina. Scenariusz napisali z kolei Robert Gliński i Dżamila Ankiewicz we współpracy z Amerykanką Agathą Dominik.

Sanatorium Gorkiego - niezwykle intrygujący opis fabuły

Akcja produkcji będzie rozgrywać się w obozie jenieckim w Kozielsku. To prawosławny monastyr przerobiony przez sowietów na Ośrodek Wypoczynkowy im. Maxima Gorkiego. By podkreślić zmianę charakteru miejsca, postawiono między cerkwiami pomnik Stalina. Generałowie i wyżsi rangą oficerowie dostają jedno- lub kilkuosobowe pokoje. Najniżsi rangą, rezerwiści, są zakwaterowani na piętrowych pryczach w cerkwi. Celem przetrzymywania Polaków jest przekonanie ich do systemu komunistycznego i Związku Sowieckiego.

Dlatego urządzono im wyrafinowane „pranie mózgów”. W ciągu 6 miesięcy w obozie odbywają się projekcje 40 filmów fabularnych, w tym słynnego Świat się śmieje. Z Polakami rozmawia, po francusku lub po angielsku, wysłany przez Stalina, jeden z jego najlepszych agentów, Wasilij Zarubin. Do Kozielska trafił też ppor. Karol Grabowski, utalentowany pianista, żartowniś, birbant, rozpieszczony artystycznymi sukcesami. To właśnie między Zarubinem i ppor. Grabowskim rozegra się psychologiczny pojedynek. Będzie to walka między ofiarą i katem, lojalnością i zdradą, pomiędzy cynicznym sowieckim agentem a polskim inteligentem. Ta walka zmieni i wzmocni rodzimego bohatera.

