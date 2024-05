Sanatorium Gorkiego - TEN aktor z Gry o tron i Jakub Gierszał w nowym filmie Palkowskiego

foto. naEKRANIE.pl

Jak udało na się ustalić ruszają prace nad nowym historycznym filmem mającym przybliżyć widzom wydarzenia z 17 września 1939 roku, kiedy to doszło do sowieckiej agresji na Polskę. Produkcja skupi się w szczególności na zajęciu przez Armię Czerwoną polskiego oddziału pod Tarnopolem i założeniu obozu w Kozielsku.

Z naszych informacji wynika, że główne role w Sanatorium Gorkiego (jest to narazie roboczy tytuł) otrzymali: Jakub Gierszał (Sala samobójców, Najlepszy, Doppelgänger. Sobowtór), który wcieli się w Karola Grabowskiego, oraz irlandzki aktor Aidan Gillen (znany chociażby z Gry o tron, w której zagrał postać Littlefingera). W filmie została mu powierzona rola sowieckiego agenta Wasilija Zarubina.

Reżyserem produkcji jest Łukasz Palkowski (Bogowie, Żmijowisko, Chyłka), a operatorem Piotr Sobociński Jr. Za scenariusz odpowiada Dżamila Ankiewicz i Robert Gliński we współpracy z amerykańską scenarzystą Agathą Dominik. Producentem została firma Bow and Axe Entertainment SP. Z O.O. Poprzednia wspólna produkcja Glińskiego i Dominik (Wszystko, co najważniejsze) zdobyła Złote Lwy dla najlepszego filmu i była na shortliście do Oscara.

Prace na planie dopiero ruszają. Nie ma jeszcze wyznaczonej daty premiery.

Sanatorium Gorkiego – o czym będzie film

Akcja filmu rozgrywa się w obozie jenieckim w Kozielsku. To prawosławny monastyr przerobiony przez sowietów na Ośrodek Wypoczynkowy im. Maxima Gorkiego. By podkreślić zmianę charakteru miejsca, postawiono między cerkwiami pomnik Stalina. Generałowie i wyżsi rangą oficerowie dostają jedno- lub kilkuosobowe pokoje. Najniżsi rangą, rezerwiści, są zakwaterowani na piętrowych pryczach w cerkwi. Celem przetrzymywania Polaków jest przekonanie ich do systemu komunistycznego i Związku Sowieckiego. Dlatego urządzono im wyrafinowane „pranie mózgów”. W ciągu 6 miesięcy w obozie odbywają się projekcje 40 filmów fabularnych, w tym słynnego Świat się śmieje. Z Polakami rozmawia, po francusku lub po angielsku, wysłany przez Stalina, jeden z jego najlepszych agentów, Wasilij Zarubin. Do Kozielska trafił też ppor. Karol Grabowski, utalentowany pianista, żartowniś, birbant, rozpieszczony artystycznymi sukcesami. To właśnie między Zarubinem i ppor. Grabowskim rozegra się psychologiczny pojedynek. Będzie to walka między ofiarą i katem, lojalnością i zdradą, pomiędzy cynicznym sowieckim agentem a polskim inteligentem. Ta walka zmieni i wzmocni naszego bohatera.