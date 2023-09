Boiling Point - zwiastun serialu. To idealna propozycja dla fanów The Bear

fot. BBC

Boiling Point to czteroodcinkowa produkcja BBC, będąca spin-offem filmu z 2021 roku o tym samym tytule. Swoją fabułą może przypominać znany widzom serialu The Bear. W tym przekonaniu utwierdza nas zwiastun, który prezentuje bałagan w kuchni oraz życie jej pracowników. Zobaczcie sami.

Boiling Point - zwiastun

Boiling Point - fabuła, obsada

Oto oficjalny opis fabuły od dystrybutora:

Stephen Graham Vinette Robinson Osiem miesięcy po tym, jak mentor Andy Jones () przeżył zawał serca, szefowa kuchni Carly () walczy o wyrobienie reputacji nowej londyńskiej restauracji Point North wraz ze swoim dawnym zespołem. Pod presją przyciągania nowych, głodnych klientów i finansami niezbędnymi do utrzymania rentowności firmy, muszą odnaleźć sposób na poradzenie sobie ze skomplikowanym życiem osobistym. Oczywiście, jednocześnie tworząc wysokojakościowe jedzenie każdego dnia.

Oprócz Grahama i Robinson, w serialu pojawią się Ray Panthaki, Hannah Walters, Joel MacCormack, Gary Lamont oraz Steven Ogg.

Boiling Point - produkcja, premiera

Reżyserem serialu jest Philip Barantini, który także współtworzył scenariusz z Jamesem Cummingsem. Boiling Point został stworzony na zlecenie BBC przez Ascendant Fox, Martiarch Productions oraz It's All Made Up Productions.

Boiling Point - data premiery jest zaplanowana na 1 października na BBC. Nie wiadomo, kiedy zadebiutuje w Polsce.