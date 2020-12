Bond szuka nowego domu. Studio filmowe MGM zostało wystawione na sprzedaż

fot. materiały prasowe

Przedsiębiorstwo powstało w 1924 roku w wyniku połączenia trzech mniejszych wytwórni. Wraz z MGM nowemu nabywcy przekazana zostanie ogromna biblioteka filmowa, która obejmuje jedną z czterech najbardziej dochodowych franczyz filmowych - Jamesa Bonda. MGM wyprodukowało też serię Rocky, trylogię Hobbit czy Różową Panterę. Jest też odpowiedzialne za szereg seriali, od Stargate SG-1 aż po Opowieść podręcznej.

Teraz, po wielu próbach sprzedaży swojego katalogu (ponad 4000 filmów oraz 17 000 godzin seriali i programów telewizyjnych), studio chce wykorzystać obecną sytuację na świecie i znaleźć kupca wśród streamingowych gigantów, dla których tak bogata oferta filmów będzie niewątpliwie kuszącym zakupem.

Spółka MGM Holdings Inc., do której należą: MGM Studios i MGM Pictures, United Artists, Orion Pictures, telewizyjne wytwórnie MGM Television i MGM Worldwide Television, podjęła pierwsze kroki mające doprowadzić do sprzedaży biblioteki całej firmy. Część analityków wycenia wartość spółki na 5,5 miliarda dolarów. Właściciele akcji MGM już kilkakrotnie próbowali znaleźć kupców, którzy przejęliby studio, jednak potencjalni nabywcy rezygnowali twierdząc, że obecni właściciele zbyt wysoko wyceniają swoje aktywa.

Możemy założyć, że jeśli do sprzedaży w końcu dojdzie, nabywcą okaże się ktoś z czołówki streamingowych gigantów, których stać na taką transakcję. Czy Bond trafi pod skrzydła Netflixa? Być może wkrótce się przekonamy.