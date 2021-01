Project 007 od twórców Hitmana może być początkiem trylogii

IO Interactive

Po zakończeniu prac nad grą Hitman III, IO Interactive wzięło na warsztat najsłynniejszego agenta Jej Królewskiej Mości. W przygotowaniu jest produkcja o przygodach 007. Twórcy przekonują, że na jednej grze nie musi się skończyć. W planach jest nawet trylogia z Jamesem Bondem w roli głównej.

To nie koniec informacji w sprawie gry. Zapowiedziano bowiem, że w nadchodzącym tytule nie należy się spodziewać filmowej aparycji Bonda. IO Interactive idzie w tym kierunku własną ścieżką i Bond, w którego się wcielimy, będzie ich własną wersją agenta.

Poznaliśmy także kulisy powstawania projektu. Pomysł na grę zrodził się ponad dwa lata temu. Zanim jednak zaczęto realnie myśleć nad grą, najpierw trzeba było pozyskać licencję na przygody 007. To zadanie należało do trudnych. Barbara Broccoli i Michael G. Wilson, którzy zarządzają prawami do przygód o Agencie 007, byli sceptyczni do tego pomysłu.

Project 007 jest dopiero na wczesnym etapie produkcji. Data premiery oraz platformy docelowe nie są znane.